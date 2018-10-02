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ТЭК 02.10.2018 16:21

SOCAR вложила $300 млн в расширение в Турции мощностей для хранения нефтепродуктов

Компания SOCAR Turkiye Enerji вложила $300 млн в расширение мощностей для хранения нефтепродуктов с НПЗ «STAR», заявил глава SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" SOCAR) Заур Гахраманов.

"Для более эффективной деятельности НПЗ «STAR» за счет дополнительных инвестиций в размере $300 млн мы расширили хранилище для нефтепродуктов, приобретенное на полуострове Алиага несколько лет назад. Кроме того, компания ищет складские помещения в регионах Анталия и Мармара. Эти хранилища необходимы для распределения продуктов, которые будут производиться на НПЗ", - сообщил З.Гахраманов в интервью турецкому агентству "Anadolu".

Он также напомнил, что церемония ввода НПЗ «STAR» в эксплуатацию с участием президентов Азербайджана и Турции состоится в IV-ом квартале 2018 года, и уже с января 2019 года предприятие начнет работать на полную мощность.

Как сообщалось, НПЗ «STAR» 3 августа 2018 года принял первую партию нефти сорта Azeri Light объемом 80 тыс. тонн и приступил к тестовой переработке, которая будет продолжаться до открытия завода.

SOCAR Turkiye Enerji 25 октября 2011 года в Измире заложила фундамент НПЗ STAR. Генеральным подрядчиком по строительству завода выступает альянс компаний Tecnicas Reunidas SA, Saipem SpA, GS Engineering & Construction Corp и Itochu, с которым в мае 2013 года был подписан EPC контракт (Engineering, procurement and construction).

Стоимость проекта оценивается в $6,3 млрд.

В июне 2014 года компания SOCAR Turkiye Enerji подписала кредитные соглашения с 23 коммерческими банками о финансировании проекта строительства НПЗ STAR. Объем привлеченных средств составил $3 млрд 290 млн.

На НПЗ планируется осуществлять переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Строительство завода позволит обеспечить сырьем нефтехимический комплекс Petkim и обеспечить SOCAR выход на большой средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, МОЩНОСТИ, ИНВЕСТИЦИИ

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