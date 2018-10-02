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СНГ 02.10.2018 22:01

Шойгу доложил СБ РФ об осуществлении поставки С-300 в Сирию

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза, на котором министр обороны Сергей Шойгу доложил об осуществлении поставки комплекса С-300 в Сирию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе совещания С.Шойгу доложил участникам об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности российских военнослужащих в Сирийскую Арабскую Республику.

Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Израиль отверг обвинения.

С.Шойгу заявил на прошлой неделе, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

Кроме того, по словам министра, командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые силы.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", - заявил ранее С.Шойгу.

Россия поставит в Сирию два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-300, сообщила на прошлой неделе газета "Коммерсант", ссылаясь на неофициальные данные.

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Тэги: РОССИЯ, С\300, СИРИЯ, ПОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]