Азербайджано-российская рабгруппа обсудит в Москве строительство ЛЭП и сотрудничество в сфере электроэнергетики

Заседание азербайджано-российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере электроэнергетики состоится 4 октября в Москве, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.
«Рабгруппа обсудит вопросы строительства второй очереди высоковольтной ЛЭП (Яшма-Дербент – ИФ-Аз), изучения гидроэнергетических ресурсов реки Самур, сотрудничества между АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и ОАО "Азерэнержи", усовершенствования каналов связи между двумя странами», - отмечается в информации.
По данным Минэнерго, заседание рабочей группы состоится в рамках форума «Российская энергетическая неделя». С азербайджанской стороны группу возглавляет замминистра энергетики Натиг Аббасов, с российской – замминистра энергетики Анатолий Яновский.
Ранее замминистра энергетики Азербайджана Самир Велиев заявлял, что между Азербайджаном и Россией необходимо построить новую линию электропередач. "Это может послужить созданию нового энергетического коридора Север-Юг (Россия-Азербайжан-Иран)", - отметил он.
Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев также заявлял, что Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт за счет строительства второй межгосударственной ЛЭП «Яшма-Дербент».
Н.Аббасова
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