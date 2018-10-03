В Греции задержано судно под флагом Украины, перевозившее нелегальных мигрантов - СМИ

На западе Греции 2 октября патруль задержал судно под украинским флагом, на борту которого находились 65 мигрантов, сообщается на сайте греческой газеты "Ekathimerini".

По обвинению в нелегальной перевозке мигрантов арестованы три иностранных гражданина. Кроме того, арестованы еще двое подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранец - водители грузовика, ожидавшие мигрантов на берегу. Гражданство задержанных не указано.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальной информацией по данному инциденту.