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Дальнее зарубежье 03.10.2018 11:17

В Греции задержано судно под флагом Украины, перевозившее нелегальных мигрантов - СМИ

На западе Греции 2 октября патруль задержал судно под украинским флагом, на борту которого находились 65 мигрантов, сообщается на сайте греческой газеты "Ekathimerini".

По обвинению в нелегальной перевозке мигрантов арестованы три иностранных гражданина. Кроме того, арестованы еще двое подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранец - водители грузовика, ожидавшие мигрантов на берегу. Гражданство задержанных не указано.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальной информацией по данному инциденту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ГРЕЦИЯ, СУДНО, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]