ANAMA и Парк высоких технологий НАНА подписали соглашение о производстве БПЛА и дронов

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и Парк высоких технологий (ПВТ) Национальной Академии Наук Азербайджана подписали соглашение о намерениях, сообщает пресс-служба ANAMA.

"Соглашение предусматривает производство и куплю-продажу между сторонами беспилотных летательных аппаратов, дронов, бронежилетов, защищающих людей от пуль и холодного оружия, специальной одежды и костюмов для разминирования, индивидуальных модулей для различных видов боеприпасов, сумок и другой инновационной продукции военно-гражданского назначения", - отмечается в сообщении.

Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана создан в 2016 году. В настоящее время в парке действуют 7 резидентов.

Ф.Исазаде