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Бизнес и законодательство 03.10.2018 11:06

ANAMA и Парк высоких технологий НАНА подписали соглашение о производстве БПЛА и дронов

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и Парк высоких технологий (ПВТ) Национальной Академии Наук Азербайджана подписали соглашение о намерениях, сообщает пресс-служба ANAMA.

"Соглашение предусматривает производство и куплю-продажу между сторонами беспилотных летательных аппаратов, дронов, бронежилетов, защищающих людей от пуль и холодного оружия, специальной одежды и костюмов для разминирования, индивидуальных модулей для различных видов боеприпасов, сумок и другой инновационной продукции военно-гражданского назначения", - отмечается в сообщении.

Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана создан в 2016 году. В настоящее время в парке действуют 7 резидентов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ANAMA, НАНА, СОГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]