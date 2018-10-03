Мосгорсуд признал законным новый арест Навального на 20 суток

Мосгорсуд признал законным административный арест оппозиционера Алексея Навального за организацию несанкционированного митинга 9 сентября, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Постановление Симоновского суда Москвы изменить частично, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.
Таким образом решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
Срок ареста А.Навальному исчисляется с момента его повторного задержания 24 сентября.
Защита оппозиционера в ходе заседания настаивала на том, что в действиях А.Навального не было состава преступления. В частности адвокаты отметили, что А.Навальный не мог быть организатором публичного мероприятия, а лишь анонсировал митинг.
"Законодательство четко определяет статус организатора в статье 5 ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Организатором может быть только лицо, которое не привлекалось несколько раз к административным правонарушениям. Когда-то Навальному не дали быть организатором митинга как раз из-за того, что ранее он привлекался", - сказала адвокат Ольга Михайлова.
Она также отметила, что ни одна из норм закона не содержит запрета призывать людей на митинги.
"Акции против повышения пенсионного возраста шли по всей стране с июля. Я призывал участвовать в каждой акции. Но есть большая разница в том, чтобы быть организатором и призывать к участию в митинге", - заявил сам оппозиционер в суде.
А.Навальный напомнил суду, что во время проведения несанкционированной акции он находился в спецприемнике.
"Я, сидя в спецприемнике, писал на листочках записи, передавал их адвокату, а тот публиковал их в моем Твиттере. Я, например, призывал к митингу во Владивостоке. Ну что, я теперь организовал и его?", - добавил он.
Также оппозиционер заявил, что время с момента его повторного задержания до вынесения решения Симоновским судом Москвы не зачтено в срок ареста, хотя всё это время он находился под стражей.
"Я не хочу проводить лишние восемь часов своей жизни в этом замечательном спецприемнике", - сказал А.Навальный.
Оппозиционер повторно заявил о своей невиновности и отметил, что данное дело было составлено для привлечения его в последствии к уголовной ответственности.
Как сообщалось, Симоновский суд Москвы признал А.Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
Ему было назначено наказание в виде 20 суток административного ареста.
А.Навальный был задержан в 24 сентября на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу.
Как отмечается в протоколе об административном правонарушении, А.Навальный через интернет призывал граждан к участию в несанкционированном митинге. Кроме того, из-за его действий, в ходе акции был причинен вред двум сотрудникам полиции, а также ущерб патрульной машине.
А.Навальный не признает своей вины и считает, что данный административный материал составлен с целью возбудить в дальнейшем уголовное дело по статье 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
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