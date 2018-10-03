Угроза терроризма требует консолидации в рамках ОБСЕ - президент Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Бишкеке в среду заявил о необходимости консолидации в рамках Организации перед угрозами экстремизма и терроризма.
"Террористическая угроза диктует условия консолидации в рамках ОБСЕ. Для нашего региона обеспечение безопасности и сотрудничество является очень актуальным", - сказал С.Жээнбеков.
Президент отметил, что на фоне кризиса доверия в организации Киргизия подтверждает свое намерение сотрудничать в рамках ОБСЕ на принципах равного партнерства.
"Мы подтверждаем приверженность сохранения сотрудничества в рамках ОБСЕ на основе равного партнерства. ОБСЕ является прекрасной платформой для сотрудничества. Наше сотрудничество имеет полную динамику и выходит на новый уровень, что подтверждаются встречами глав государств и внешнеполитических ведомств", - сказал С.Жээнбеков.
"Киргизия избрала парламентский путь демократического развития. За короткий исторический отрезок времени в Киргизии произошли важные события. В стране наблюдается социальная и политическая стабильность. Мы строим развитую и высокотехнологическую страну, где каждый гражданин будет чувствовать себя уверенно и в безопасности", - добавил президент Киргизии.
В Бишкеке 3-6 октября проходит осеннее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В заседании принимают участие более 300 делегатов, в том числе около 160 депутатов ПА ОБСЕ.
Пашинян опять заговорил про вето на вступление Азербайджана в ОДКБ и создание оперативной связи с президентом Алиевым
Азербайджан исключил сотрудника латвийского турагентства из «черного списка» по Карабаху
Учрежден Координационный совет азербайджанских диаспорских организаций Франции
ING повысил прогноз цены Brent в IV квартале до $85 с $75 за баррель
Текущий экспорт нефти из Саудовской Аравии - 7,7 млн б/с, добыча в ноябре ожидается чуть выше
Германия и Франция предоставят Грузии 74 млн евро кредитов на поддержку реформ в энергетике
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Полиция Баку задержала подозреваемого в краже драгоценностей на 30 тыс. манатов
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения егерей в заповеднике
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Ценные подарки от Bakcell первым 50 абонентам, посетившим новый Центр Продаж и Обслуживания компании в Загатале
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»