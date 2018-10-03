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СНГ 03.10.2018 18:26

Угроза терроризма требует консолидации в рамках ОБСЕ - президент Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) в Бишкеке в среду заявил о необходимости консолидации в рамках Организации перед угрозами экстремизма и терроризма.

"Террористическая угроза диктует условия консолидации в рамках ОБСЕ. Для нашего региона обеспечение безопасности и сотрудничество является очень актуальным", - сказал С.Жээнбеков.

Президент отметил, что на фоне кризиса доверия в организации Киргизия подтверждает свое намерение сотрудничать в рамках ОБСЕ на принципах равного партнерства.

"Мы подтверждаем приверженность сохранения сотрудничества в рамках ОБСЕ на основе равного партнерства. ОБСЕ является прекрасной платформой для сотрудничества. Наше сотрудничество имеет полную динамику и выходит на новый уровень, что подтверждаются встречами глав государств и внешнеполитических ведомств", - сказал С.Жээнбеков.

"Киргизия избрала парламентский путь демократического развития. За короткий исторический отрезок времени в Киргизии произошли важные события. В стране наблюдается социальная и политическая стабильность. Мы строим развитую и высокотехнологическую страну, где каждый гражданин будет чувствовать себя уверенно и в безопасности", - добавил президент Киргизии.

В Бишкеке 3-6 октября проходит осеннее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В заседании принимают участие более 300 делегатов, в том числе около 160 депутатов ПА ОБСЕ.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПА/ОБСЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКСТРЕМИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]