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Финансы 03.10.2018 16:37

Fitch подтвердило и отозвало рейтинги AccessBank

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг азербайджанского AccessBank на уровне "C" и отозвало рейтинг, отмечается в сообщении агентства.

"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента AccessBank на уровне «C». Fitch одновременно отозвало рейтинги по коммерческим причинам, и больше не будет осуществлять рейтинговое действие банка", - отмечается в сообщении.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: FITCH, БАНК, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]