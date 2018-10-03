Fitch подтвердило и отозвало рейтинги AccessBank

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг азербайджанского AccessBank на уровне "C" и отозвало рейтинг, отмечается в сообщении агентства.
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента AccessBank на уровне «C». Fitch одновременно отозвало рейтинги по коммерческим причинам, и больше не будет осуществлять рейтинговое действие банка", - отмечается в сообщении.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»