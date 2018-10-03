Суд ООН отклонил большинство претензий Тегерана к Вашингтону - посол США в Нидерландах

Посол США в Нидерландах Пит Хукстра назвал иск Ирана к американской стороне необоснованным, отметив, что в итоге Международный суд ООН удовлетворил лишь небольшую часть требований истца.
"Только увидел решение Международного суда ООН, изложенного на 29 страницах. Это был необоснованный иск, по которому у суда ООН нет юрисдикции", - написал П.Хукстра в своем Twitter.
При этом он отметил, что "тем не менее, суд отклонил проведение широкомасштабных мер, которые требовал Иран".
"Вместо этого суд вынес узконаправленное постановление, касающееся ограниченный диапазон секторов", - напомнил американский посол.
Ранее в среду Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное постановление по иску Ирана к Соединенным Штатам, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией.
Список товаров, которые не должны подпадать под действие американских санкций, в частности, включает в себя продовольствие и медикаменты.
Иранская сторона просила суд принять временные обеспечительные меры, чтобы приостановить действие антииранских санкций. В Тегеране настаивают, что санкции наносят иранской стороне "невосполнимый ущерб", в том числе рядовым гражданам.
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