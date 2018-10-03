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ТЭК 03.10.2018 17:34

РФ и Казахстан подписали протокол о снятии эмбарго на экспорт бензина

Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение, которые касаются снятия эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ, передал корреспондент "Интерфакса".

Подписи под документом поставили министр энергетики РФ Александр Новак и глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

Согласно действующему межправительственному соглашению с Россией, в Казахстане действует запрет на экспорт светлых нефтепродуктов до 1 января 2019 года.

Как сообщалось, Казахстан с 25 августа запретил ввоз в страну бензина из России железнодорожным транспортом сроком на 3 месяца. Такое решение было принято на фоне сложившегося профицита бензина в республике, который привел к снижению цен. К.Бозумбаев ранее подчеркивал, что запрет касается только железнодорожного транспорта.

Как ранее пояснял замминистра энергетики Болат Акчулаков, Казахстан по соглашению с Россией в рамках ЕАЭС имеет право периодически вводить конвенционный запрет на импорт нефтепродуктов. При этом, помимо введения временного запрета на импорт российского бензина, Казахстан, чтобы не допустить затоваривания собственного рынка, может начать экспорт нефтепродуктов в страны Центральной Азии.

Зампред правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти нацкомпании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов сообщал, что Казахстан может экспортировать 300-400 тыс. тонн бензина до конца 2018 года и 1,2 млн тонн в 2019 году.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕНЗИН, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]