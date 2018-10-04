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Дальнее зарубежье 04.10.2018 13:17

Супруге бывшего премьера Малайзии предъявили обвинения в отмывании денег

Правоохранительные органы Малайзии предъявили жене бывшего главы правительства страны Наджиба Разака - Розме Мансур - обвинения в отмывании денег, сообщают в четверг западные СМИ.

В обвинительном заключении прокуратуры отмечается, что Р.Мансур "непосредственно участвовала в незаконных транзакциях". Всего ее обвиняют по 17 пунктам, относящимся к нарушению налогового законодательства Малайзии.

По данным изданий, речь идет об отмывании денег в размере свыше $2 млн.

В настоящий момент Р.Мансур отпущена под залог.

Бывшего премьер-министра Малайзии Н.Разака арестовали в сентябре. По данным малазийского антикоррупционного комитета, арест Н.Разака проведен в рамках расследования фонда 1MDB, из которого, якобы, $628 млн были переведены на его личные банковские счета.

Крупный скандал вокруг малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного при участии Н.Разака, разразился в 2015 году, когда газета "Уолл-стрит джорнэл" написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета тогдашнего премьера.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ЖЕНА, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]