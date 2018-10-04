Супруге бывшего премьера Малайзии предъявили обвинения в отмывании денег

Правоохранительные органы Малайзии предъявили жене бывшего главы правительства страны Наджиба Разака - Розме Мансур - обвинения в отмывании денег, сообщают в четверг западные СМИ.
В обвинительном заключении прокуратуры отмечается, что Р.Мансур "непосредственно участвовала в незаконных транзакциях". Всего ее обвиняют по 17 пунктам, относящимся к нарушению налогового законодательства Малайзии.
По данным изданий, речь идет об отмывании денег в размере свыше $2 млн.
В настоящий момент Р.Мансур отпущена под залог.
Бывшего премьер-министра Малайзии Н.Разака арестовали в сентябре. По данным малазийского антикоррупционного комитета, арест Н.Разака проведен в рамках расследования фонда 1MDB, из которого, якобы, $628 млн были переведены на его личные банковские счета.
Крупный скандал вокруг малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного при участии Н.Разака, разразился в 2015 году, когда газета "Уолл-стрит джорнэл" написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета тогдашнего премьера.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»