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СНГ 04.10.2018 19:31

Порошенко подписал закон о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который продляет действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на год.

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, данный закон (законопроект №9153) 4 октября 2018 года возвращены с подписью президента.

На утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе до конца 2019 года.

После принятия Радой закона, глава государства написал на своей странице в в Твиттере: "Продолжение действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходим для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН".

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДОНБАСС, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]