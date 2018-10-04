Порошенко подписал закон о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который продляет действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на год.
Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, данный закон (законопроект №9153) 4 октября 2018 года возвращены с подписью президента.
На утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе до конца 2019 года.
После принятия Радой закона, глава государства написал на своей странице в в Твиттере: "Продолжение действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходим для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН".
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