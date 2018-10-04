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Дальнее зарубежье 04.10.2018 16:58

США рассматривают дипломатические и военные варианты ответных действий на нарушение Россией ДРСМД - Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в четверг, что США могут ответить на дипломатическом и военном уровне на нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"США рассматривают варианты ответа на дипломатическом и военном уровне в сотрудничестве с нашими партнерами. США придется применить свои возможности, чтобы защитить свои интересы и интересы НАТО", - сказал Дж.Мэттис на пресс-конференции в Брюсселе.

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Тэги: США, МЭТТИС, РОССИЯ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]