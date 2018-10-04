США рассматривают дипломатические и военные варианты ответных действий на нарушение Россией ДРСМД - Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил в четверг, что США могут ответить на дипломатическом и военном уровне на нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"США рассматривают варианты ответа на дипломатическом и военном уровне в сотрудничестве с нашими партнерами. США придется применить свои возможности, чтобы защитить свои интересы и интересы НАТО", - сказал Дж.Мэттис на пресс-конференции в Брюсселе.