Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0258 GBR   2.1978 TRY   0.2799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   76.41 Brent   86.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 14° 21° 6 Окт 12° 18° 7 Окт 15° 20°

Внешняя политика 04.10.2018 18:43

Посол Афганистана завершил дипмиссию в Азербайджане

Глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров принял посла Афганистана в Баку Мухаммеда Таги Халили в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

«Э.Мамедъяров высоко оценил усилия М.Т.Халили в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном»,- говорится в сообщении.

Он пожелал М.Т.Халили успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ПОСОЛ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Похожие новости


После открытия Евроигр Баку доказал, что играет важную мировую роль – посол Афганистана Новый посол Афганистана прибудет в Азербайджан в течение двух недель Посол Афганистана завершил дипломатическую миссию в Азербайджане Азербайджан и впредь будет поддерживать Афганистан в вопросах стабильности и безопасности – И.Алиев - ОБНОВЛЕНО Азербайджан и впредь будет поддерживать Афганистан в вопросах стабильности и безопасности – И.Алиев Глава МИД Азербайджана за укрепление отношений с Афганистаном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]