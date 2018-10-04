Посол Афганистана завершил дипмиссию в Азербайджане

Глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров принял посла Афганистана в Баку Мухаммеда Таги Халили в связи с завершением его дипломатической деятельности в Азербайджане.

«Э.Мамедъяров высоко оценил усилия М.Т.Халили в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном»,- говорится в сообщении.

Он пожелал М.Т.Халили успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Ф.Исазаде