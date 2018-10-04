Эрдоган предложил провести в Турции референдум о необходимости вступления в ЕС

Власти Турции могут обратиться к турецким гражданам, чтобы узнать их мнение относительно необходимости вступления страны в Европейский Союз, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы можем обратиться к 81 млн граждан и посмотреть, какое решение примет этот 81 млн человек", - сказал он, выступая в эфире турецкого телеканала ТРТ.
"Мы обсудим этот вопрос, если будет принято решение "за" (референдум - ИФ), то мы незамедлительно предпримем шаги", - цитирует его агентство "Анадолу".
Кроме того, турецкий лидер обвинил ЕС в затягивании процесса вступления его страны в состав объединения.
"Уже 2018 год, а они все еще заставляют нас ждать", - сказал он.
Турция подала заявку на вступление в Евросоюз в 1987 году, однако переговоры между сторонами по этому вопросу неоднократно заходили в тупик из-за разногласий между сторонами.
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