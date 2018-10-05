Президент Казахстана распорядился за пять лет довести расходы на науку, образование и здравоохранение до 10% ВВП

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству переориентировать бюджетные расходы на социальную безопасность, увеличить расходы на образование и здравоохранение.

"Повторяю, социальная безопасность, инфраструктура, вот куда надо направить расходы", - заявил Н.Назарбаев, выступая с посланием народу Казахстана в пятницу в Астане.

"В течение пяти лет надо довести расходы на науку, образование и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП страны", - подчеркнул глава государства.

По мнению Н.Назарбаева, особенно в Казахстане отстает наука.

"Давайте поднатужимся, сделаем это. Это необходимо! Так делают страны ОЭСР, куда мы собираемся. Финансирование нужно направить на реализацию намеченных реформ, которые обеспечат значительное повышения качества обслуживания населения. Сейчас вот говорил на 10%, а куда? Правительство должно определиться, каждая отрасль на образование, здравоохранение, куда направить", - сказал Н.Назарбаев.

Говоря о системе образования, президент Казахстана отметил, что в стране необходимо провести укрупнение вузов.

"Нужно проводить политику по укрупнению вузов. 130 с лишним университетов в Казахстане. На рынке должны остаться только те вузы, которые обеспечивают высокое качество образования", - сказал Н.Назарбаев в ежегодном послании.

"Считаю необходимым на базе имеющейся образовательной инфраструктуры создать еще один вуз по примеру "Назарбаев Университет", наверное, это будет политехнический все же университет", - добавил глава государства.

Президент Казахстана поручил правительству подготовить закон о статусе педагога и избавить учителей от постоянных проверок.

"Следует разработать и принять в следующем году закон о статусе педагога", - сказал Н.Назарбаев.

По словам главы государства, закон должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций.

"Сократить нагрузку, оградить (педагогов - ИФ-К) от непредвиденных проверок, несвойственных функций. На местах на учителей взваливается все, что угодно. Выборы проводят - учителя, агитацию ведут - учителя, что-нибудь надо сделать - это учителя. За это никто не платит им", - отметил казахстанский лидер.