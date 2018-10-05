В КГБ Белоруссии не видят угрозы вмешательства извне в предстоящие выборы

В КГБ Белоруссии заявили, что не прогнозирует вмешательство внешних сил в выборы в республике.

"Я не вижу оснований, чтобы были такие вмешательства (в предстоящие выборы - ИФ)", - заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик журналистам в пятницу в Минске.

При этом он отметил, что спецслужбы отслеживают обстановку в стране. "Выборы, не выборы... В любом случае мы - суверенное независимое государство, и вмешательство в наши дела - неважно, с Запада, Юга и так далее - не может быть допущено", - подчеркнул В.Вакульчик.

Выборы президента Белоруссии в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа, выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики (верхней палаты парламента) - не позднее 11 сентября.

Ранее председатель Центризибиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявляла, что выборы президента и депутатов парламента в 2020 году не будут проводиться в одно время, одну из кампаний целесообразнее провести в ноябре 2019 года.

Между тем в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства пройду в установленные конституцией сроки. "Выборы президентские мы проведем строго по конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм", - сказал А.Лукашенко.