Buta Airways в июне 2019 года откроет прямой рейс из Баку в Батуми

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 14 июня 2019 года начнет выполнение прямого рейса по маршруту Баку-Батуми, отмечается в сообщении авиакомпании.
«Полеты будут выполняться два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям Батуми станет вторым направлением лоукостера в Грузии. Buta Airways уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Тбилиси», - говорится в информации.
Минимальный тариф по направлению Баку-Батуми составит 29 евро (в одну сторону).
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании по тарифу «Бюджет» и в офисах продаж авиакомпании по тарифу «Супер».
По тарифу «Бюджет» дополнительные услуги Buta Airways, включающие провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете являются платными.
Тариф «Супер» включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.
ButaAirways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные и сезонные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию, Измир, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Киев, Софию, Тбилиси, Тегеран. Также выполняются прямые рейсы из второго по величине города Азербайджана – Гянджи в Москву.
Н.Аббасова
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