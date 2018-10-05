Более 300 человек пострадали в результате столкновения поездов в ЮАР

При столкновении двух поездов в Йоханнесбурге пострадали более 300 человек, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед пресс.

При этом около 30 пострадавших получили серьезные травмы.

Инцидент произошел на окраине Йоханнесбурга в ночь на пятницу. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Агентство отмечает, что подобные происшествия участились в ЮАР в последние несколько месяцев. Так, в сентябре в результате столкновения двух поездов пострадали около 100 человек.