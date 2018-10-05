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Дальнее зарубежье 05.10.2018 15:04

Никакое соглашение по выходу Великобритании из ЕС не должно нарушать единство Соединенного королевства, заявляют в Лондоне

В Министерстве Великобритании по вопросам Brexit в пятницу заявили, что любое соглашение между Лондоном и Брюсселем по поводу выхода страны из ЕС не должно привести к возникновению каких-либо барьеров внутри Соединенного королевства.

"Мы предложим нашу альтернативу, которая сохранит единство Соединенного королевства", - приводят выдержки из заявления западные СМИ.

"И она (альтернатива - ИФ) будет соответствовать обязательствам, сделанным в декабре, включая обязательство, что никакие новые законодательные барьеры не будут созданы между Северной Ирландией и Соединенным Королевством, если только на это не согласятся Ассамблея Северной Ирландии и исполнительная власть", - говорится в заявлении.

Ранее агентство "Блумберг" сообщало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится озвучить новое компромиссное предложение для ЕС по Brexit, касающееся границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

План подразумевает, что Великобритания не станет противодействовать дополнительным проверкам товаров, которые прибывают с острова Великобритания на остров Ирландия. Взамен, отмечало агентство, Великобритании попросит, чтобы ЕС позволил всему Соединенному Королевству сохранить общий таможенный режим с ЕС.

Обе стороны хотят избежать установления полноформатного таможенного контроля на границе Ирландии и Северной Ирландии. Великобритания после выхода из ЕС также покинет и единый рынок, и таможенный союз. ЕС считает, что после выхода Великобритании из таможенного союза для товаров, пересекающих границу Великобритании с Ирландией, потребуются проверки на соответствие стандартам безопасности и качества, а также на правильность уплаты пошлины.

Чтобы избежать таких проверок на границе двух Ирландий, ЕС предложил оставить Северную Ирландию в своей таможенной территории, то есть Северная Ирландия будет подчиняться таможенным правилам ЕС.

Таким образом, проверки потребуются уже на границе между островами в акватории Ирландского моря. Т.Мэй выступала против такого решения, так как оно разделит Великобританию на две отдельные таможенные территории.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС. Это план подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ГРАНИЦА, ПОЗИЦИЯ


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