Берлин доверяет Нидерландам и Британии, заявившим о предотвращении хакерской атаки РФ, осуждает ее - кабмин ФРГ

Правительство ФРГ доверяет Нидерландам и Великобритании, которые накануне объявили о предотвращении якобы организованной ГРУ хакерской атаки на ОЗХО, и осуждает эту атаку, заявил в пятницу официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Мы осуждаем нападения такого рода на международные организации самым серьезным образом", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.