АКМП принял на баланс буксирно-снабженческое судно «Зиря»

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (АКМП) приняло в эксплуатацию буксирно-снабженческое судно «Зиря», отмечается в сообщении общества.

«Судно «Зиря» принято на баланс АКМП и будет задействовано в доставке на морские платформы различных видов грузов и в буксировочных операциях. Длина судна составляет 60 метров, ширина – 16 метров, скорость -13 узлов, дедвейт – 1700 тонн, тяговое усилие – 75 тонн», - говорится в информации.

По данным АКМП, судно «Зиря» имеет широкую палубу и резервуар большого объема для приема топлива, питьевой воды, буровых растворов, сухих грузов, труб и подобного рода грузов.

«Судно «Зиря» оснащено современным оборудованием, в том числе системойдинамическогопозиционирования DP1. Технические особенности данного судна позволяют безопасно осуществлять операции по погрузке-разгрузке грузов в сложных погодных условиях, не причаливая к морской платформе. Наличие противопожарного оборудования позволит оказать первичную помощь в случае возникновения пожара на одном из морских объектов», - отмечается в информации.

На балансе БКМП находится 24 буксирно-снабженческих судна.

Н.Аббасова