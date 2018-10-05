АКМП принял на баланс буксирно-снабженческое судно «Зиря»

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (АКМП) приняло в эксплуатацию буксирно-снабженческое судно «Зиря», отмечается в сообщении общества.
«Судно «Зиря» принято на баланс АКМП и будет задействовано в доставке на морские платформы различных видов грузов и в буксировочных операциях. Длина судна составляет 60 метров, ширина – 16 метров, скорость -13 узлов, дедвейт – 1700 тонн, тяговое усилие – 75 тонн», - говорится в информации.
По данным АКМП, судно «Зиря» имеет широкую палубу и резервуар большого объема для приема топлива, питьевой воды, буровых растворов, сухих грузов, труб и подобного рода грузов.
«Судно «Зиря» оснащено современным оборудованием, в том числе системойдинамическогопозиционирования DP1. Технические особенности данного судна позволяют безопасно осуществлять операции по погрузке-разгрузке грузов в сложных погодных условиях, не причаливая к морской платформе. Наличие противопожарного оборудования позволит оказать первичную помощь в случае возникновения пожара на одном из морских объектов», - отмечается в информации.
На балансе БКМП находится 24 буксирно-снабженческих судна.
Н.Аббасова
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