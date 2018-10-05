Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 12° 18° 7 Окт 16° 19° 8 Окт 15° 22°

Транспорт и связь 05.10.2018 15:51

АКМП принял на баланс буксирно-снабженческое судно «Зиря»

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (АКМП) приняло в эксплуатацию буксирно-снабженческое судно «Зиря», отмечается в сообщении общества.

«Судно «Зиря» принято на баланс АКМП и будет задействовано в доставке на морские платформы различных видов грузов и в буксировочных операциях. Длина судна составляет 60 метров, ширина – 16 метров, скорость -13 узлов, дедвейт – 1700 тонн, тяговое усилие – 75 тонн», - говорится в информации.

По данным АКМП, судно «Зиря» имеет широкую палубу и резервуар большого объема для приема топлива, питьевой воды, буровых растворов, сухих грузов, труб и подобного рода грузов.

«Судно «Зиря» оснащено современным оборудованием, в том числе системойдинамическогопозиционирования DP1. Технические особенности данного судна позволяют безопасно осуществлять операции по погрузке-разгрузке грузов в сложных погодных условиях, не причаливая к морской платформе. Наличие противопожарного оборудования позволит оказать первичную помощь в случае возникновения пожара на одном из морских объектов», - отмечается в информации.

На балансе БКМП находится 24 буксирно-снабженческих судна.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАРОХОДСТВО, СУДНО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]