Грузия привлекла 255,3 млн евро в АБР для строительства одного из участков автомагистрали от границы с Азербайджаном до Черного моря

Азиатский банк развития (АБР) выделит Грузии кредит в размере 255,3 млн евро для финансирования строительства четырехполосной дороги Хеви-Убиса на Рикотском перевале, одном из сложных участков автомагистрали "Восток-Запад", пролегающей от границы с Азербайджаном до Черного моря.
Как сообщает Минфин Грузии, соответствующее кредитное соглашение подписали в пятницу министр финансов республики Иванэ Мачавариани и глава представительства АБР в Грузии Йешим Эльхан-Каялар.
Средства будут предоставлены сроком на 26 лет с 11-летним льготным периодом, процентная ставка составляет Euribor+0,7%.
Исходя из сложных геологических условий, на участке дороги Хеви-Убиса, длина которой составляет 12,2 км, планируется построить 35 мостов и 18 тоннелей, искусственные сооружения, дренажные системы, три транспортных узла. Заявки на участие в международном тендере на строительство этого участка автомагистрали представили 10 компаний, предложения которых сейчас находятся на стадии рассмотрения.
Проект осуществляет департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии. Ожидается, что новая дорога войдет в строй в июне 2024 года, что будет способствовать увеличению пропускной способности автомагистрали и росту транзитных грузоперевозок, а также повышению уровня безопасности движения автотранспорта.
Участок Хеви-Убиса является одним из четырех отрезков пролегающей через Рикотский перевал 51,6-километровой дороги Чумателети-Аргвета, проект модернизации и расширения которой оценивается в $1 млрд. В рамках данного проекта в целом планируется проложить новую 4-полосную скоростную дорогу с 97 мостами и 53 тоннелями.
Строительство двух других участков этой дороги - Чумателети-Хеви и Убиса-Шорапани общей длиной 24,7 км - будет профинансировано Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), участка Шорапани-Аргвета (14,7 км) - Японским агентством международного развития (JICA).
Финансовую поддержку Грузии в расширении и модернизации автомагистрали "Восток-Запад" также оказывают Всемирный банк и Евросоюз.
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