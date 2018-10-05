Пропавший глава Интерпола помещен под стражу в Пекине - СМИ

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине, сообщает в пятницу газета "Монд".
По ее информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. При этом, указывается, что место его нахождения держится в тайне.
По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола после того, как в конце сентября он уехал в Китай. О его исчезновении французским властям рассказала супруга Мэна Хунвэя, которая живет в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола.
"Монд" отмечает, что это уже не первый подобный случай " исчезновения" иностранных высокопоставленных официальных лиц в Китае: сотрудники китайских правоохранительных органов задерживают людей во время их поездок в связи с их личными или профессиональными делами, а затем ограничивают их свободу и допрашивают. Иногда это длится на протяжении нескольких месяцев.
В самом Интерполе ранее в пятницу заявили, что это дело касается властей Франции и Китая. "Это дело для соответствующих инстанций и во Франции и в Китае", - говорится в заявлении Интерпола. При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генсек Интерпола Юрген Шток.
Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази. До того, как стать главой организации, Мэнй Хунвэй занимал должность замглавы министерства государственной безопасности КНР.
ВМС Азербайджана проводят командно-штабные учения
Участники сессии ПА ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
Президент Азербайджана освободил главу ИВ Бейлаганского района от занимаемой должности
Brent сократила снижение до $84,5 за баррель, дорожает по итогам недели
Госкомстат Азербайджана направит более 435 тыс. манатов на капремонт регионального административного здания в Сальянах
В Азербайджане законодательно запретили участие в лотереях несовершеннолетних граждан
В Баку начались съемки фильма о Муслиме Магомаеве
Нарушители правил охраны и использования недр в Азербайджане могут быть осуждены на 5 лет
Причиной ДТП под Тверью, унесшего жизни 13 человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу - ГАИ
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт
В Баку проходит Международный форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»