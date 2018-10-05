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Регион 05.10.2018 17:10

Радикальные боевики не выводятся из сирийского Идлиба в Турцию - пресс-секретарь президента Турции

Боевики радикальных группировок выводятся из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе в районы, определенные сочинским соглашением, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он опроверг утверждения о том, что радикальные группировки, в том числе связанные с террористическим формированием "Ан-Нусра" , якобы выводятся в Турцию.

"Я скажу следующее: никто в Турцию не прибывает. Каждый сейчас на своем месте. Они выводятся обратно в зоны, определенные соглашением", - сказал И.Калын, которого цитируют в пятницу турецкие СМИ.

Пресс-секретарь президента сообщил, что Национальная разведывательная организация Турции активно работает на месте через диалог с оппозиционными и другими группировками с тем, чтобы избежать стычек в провинции Идлиб.

"Наша цель - предотвратить военное наступление сирийского режима, с одной стороны, и атаки из провинции Идлиб на сирийские и российские позиции, с другой", - сказал И.Калын.

"До сих пор эта задача полностью выполняется, и мы не позволим каких-либо действий, которые бы нарушили этот порядок", - подчеркнул он.

Сочинское соглашение, достигнутое между РФ и Турцией и поддержанное правительством Сирии, предусматривает создание в Идлибе демилитаризованной зоны, из которой к 15 октября должны быть выведены все террористические группировки. Реализовать эту задачу должна Турция.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БОЕВИКИ, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]