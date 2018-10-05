Радикальные боевики не выводятся из сирийского Идлиба в Турцию - пресс-секретарь президента Турции

Боевики радикальных группировок выводятся из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе в районы, определенные сочинским соглашением, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Он опроверг утверждения о том, что радикальные группировки, в том числе связанные с террористическим формированием "Ан-Нусра" , якобы выводятся в Турцию.
"Я скажу следующее: никто в Турцию не прибывает. Каждый сейчас на своем месте. Они выводятся обратно в зоны, определенные соглашением", - сказал И.Калын, которого цитируют в пятницу турецкие СМИ.
Пресс-секретарь президента сообщил, что Национальная разведывательная организация Турции активно работает на месте через диалог с оппозиционными и другими группировками с тем, чтобы избежать стычек в провинции Идлиб.
"Наша цель - предотвратить военное наступление сирийского режима, с одной стороны, и атаки из провинции Идлиб на сирийские и российские позиции, с другой", - сказал И.Калын.
"До сих пор эта задача полностью выполняется, и мы не позволим каких-либо действий, которые бы нарушили этот порядок", - подчеркнул он.
Сочинское соглашение, достигнутое между РФ и Турцией и поддержанное правительством Сирии, предусматривает создание в Идлибе демилитаризованной зоны, из которой к 15 октября должны быть выведены все террористические группировки. Реализовать эту задачу должна Турция.
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