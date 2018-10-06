Бывший мэр Баку назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения Азербайджана

Вице-премьер Азербайджана, бывший глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров республики, сообщается на сайте правительства страны.

Ранее пост председателя Комиссии по безопасности дорожного движения занимал бывший вице-премьер Абид Шарифов.

Также в состав Комиссии включен замминистра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.