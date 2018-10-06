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Дальнее зарубежье 06.10.2018 22:30

Ультраправый кандидат в президенты Бразилии лидирует по итогам опроса за день до выборов

Ультраправый кандидат в президенты Бразилии, известный как "бразильский Трамп", Жаир Болсонару за день до выборов лидирует по итогам предвыборной гонки, и, вероятно, может одержать победу во втором туре, сообщают в субботу бразильские СМИ со ссылкой на опрос CNT/MDA.

Так, в первом туре Ж.Болсонару может набрать 36,7%, а его основной соперник, кандидат от левой Партии Трудящихся Фернанду Аддад - 24% голосов бразильцев. При исключении пустых бюллетеней Ж.Болсонару получает поддержку 42,6% избирателей, а Ф.Аддад - 27,8%.

В случае второго тура Ж.Болсонару заручится поддержкой 45,2%, а Ф.Аддад - 38,7% бразильцев.

Четыре остальных кандидата, согласно результатам опроса, получают поддержку в первом туре от 9,9% до 2,2%. Всего в выборах президента Бразилии участвуют 13 кандидатов.

Выборы президента Бразилии состоятся 7 октября. Если ни один из кандидатов не заручится поддержкой более 50% избирателей, то второй тур выборов пройдет 28 октября.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]