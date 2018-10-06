Ультраправый кандидат в президенты Бразилии лидирует по итогам опроса за день до выборов

Ультраправый кандидат в президенты Бразилии, известный как "бразильский Трамп", Жаир Болсонару за день до выборов лидирует по итогам предвыборной гонки, и, вероятно, может одержать победу во втором туре, сообщают в субботу бразильские СМИ со ссылкой на опрос CNT/MDA.
Так, в первом туре Ж.Болсонару может набрать 36,7%, а его основной соперник, кандидат от левой Партии Трудящихся Фернанду Аддад - 24% голосов бразильцев. При исключении пустых бюллетеней Ж.Болсонару получает поддержку 42,6% избирателей, а Ф.Аддад - 27,8%.
В случае второго тура Ж.Болсонару заручится поддержкой 45,2%, а Ф.Аддад - 38,7% бразильцев.
Четыре остальных кандидата, согласно результатам опроса, получают поддержку в первом туре от 9,9% до 2,2%. Всего в выборах президента Бразилии участвуют 13 кандидатов.
Выборы президента Бразилии состоятся 7 октября. Если ни один из кандидатов не заручится поддержкой более 50% избирателей, то второй тур выборов пройдет 28 октября.
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