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СНГ 07.10.2018 14:17

Двое дайверов погибли в Кемерове

Спасатели обнаружили тела двух дайверов из Новосибирска, которые пропали при погружении в карьер в Кузбассе, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Тело одного из пропавших уже поднято на поверхность, работы по подъему второго продолжаются", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в пресс-службе Следственного управления СКР по Кемеровской области сообщали, что "две группы из Новосибирска, не связанные между собой, погружались в карьер, заполненный водой".

По данным СКР, одна группа состояла из трех человек; они планировали погрузиться на глубину 20 м, один из аквалангистов почувствовал нехватку кислорода и всплыл. "Не дождавшись двух других товарищей, он обратился за помощью ко второй группе", - отметил собеседник агентства.

По данным ведомства, глубина карьера составляет около 70 м, по предварительной информации, он не был приспособлен для погружений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, ВОДОЛАЗЫ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]