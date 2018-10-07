Двое дайверов погибли в Кемерове

Спасатели обнаружили тела двух дайверов из Новосибирска, которые пропали при погружении в карьер в Кузбассе, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
"Тело одного из пропавших уже поднято на поверхность, работы по подъему второго продолжаются", - сказал представитель пресс-службы.
Ранее в пресс-службе Следственного управления СКР по Кемеровской области сообщали, что "две группы из Новосибирска, не связанные между собой, погружались в карьер, заполненный водой".
По данным СКР, одна группа состояла из трех человек; они планировали погрузиться на глубину 20 м, один из аквалангистов почувствовал нехватку кислорода и всплыл. "Не дождавшись двух других товарищей, он обратился за помощью ко второй группе", - отметил собеседник агентства.
По данным ведомства, глубина карьера составляет около 70 м, по предварительной информации, он не был приспособлен для погружений.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»