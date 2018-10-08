Казахстан обеспокоен кризисом доверия в международных отношениях - Назарбаев

Усиление кризиса доверия между странами, кардинальные изменения в международных отношениях вызывают озабоченность в Казахстане, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев.

"Вы знаете, что в системе международных отношений происходят кардинальные изменения. Мы переживаем, что происходят такие турбулентные ситуации. Недавно на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН, походившей в Нью-Йорке, было заметно усиление кризиса доверия между отдельными странами", - сказал Н.Назарбаев на церемонии вручения верительных грамот послами ряда государств в понедельник в Астане.

Глава государства отметил, что Казахстан проводит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику.

"Если не будет взаимного доверия, мы знаем, что мы не сможем противостоять каким-либо кризисам", - добавил президент.

Верительные грамоты главе Казахстана вручили послы Словакии Милан Коллар, Испании Давид Артуро Карриедо Томас, Китая Чжан Сяо, Израиля Лиат Вексельман, а также глава дипмиссии Евросоюза Свен-Олов Карлссон.