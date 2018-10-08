Умеренная сирийская оппозиция приступила к выводу тяжелых вооружений из Идлиба - СМИ

Умеренные оппозиционные группировки начали отвод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны, создаваемой в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями между Россией и Турцией, сообщила в понедельник газета "Хюрриет".
Издание приводит слова представителя поддерживаемого Турцией Национального фронта освобождения Наджи аль-Мустафы, заявившего, что это объединение умеренной сирийской оппозиции согласилось выполнить сочинские договоренности, предусматривающее создание в Идлибе демилитаризованной зоны шириной 15-20 км, из которой к 10 октября должны быть выведены все тяжелое вооружение, а к 15 октября - террористические группировки.
Н.аль-Мустафа сообщил, что умеренная оппозиция начала вывод тяжелых вооружений после того, как в демилитаризованной зоне разместились турецкие военные патрули. При этом представитель фронта сказал, что оппозиционные группы оставят при себе легкое вооружение и сохранят опорные пункты в демилитаризованной зоне.
"Хюрриет" отмечает, что пока не ясно, собирается или нет соблюдать сочинские договоренности террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»