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Дальнее зарубежье 08.10.2018 15:01

Умеренная сирийская оппозиция приступила к выводу тяжелых вооружений из Идлиба - СМИ

Умеренные оппозиционные группировки начали отвод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны, создаваемой в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями между Россией и Турцией, сообщила в понедельник газета "Хюрриет".

Издание приводит слова представителя поддерживаемого Турцией Национального фронта освобождения Наджи аль-Мустафы, заявившего, что это объединение умеренной сирийской оппозиции согласилось выполнить сочинские договоренности, предусматривающее создание в Идлибе демилитаризованной зоны шириной 15-20 км, из которой к 10 октября должны быть выведены все тяжелое вооружение, а к 15 октября - террористические группировки.

Н.аль-Мустафа сообщил, что умеренная оппозиция начала вывод тяжелых вооружений после того, как в демилитаризованной зоне разместились турецкие военные патрули. При этом представитель фронта сказал, что оппозиционные группы оставят при себе легкое вооружение и сохранят опорные пункты в демилитаризованной зоне.

"Хюрриет" отмечает, что пока не ясно, собирается или нет соблюдать сочинские договоренности террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам".

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ВООРУЖЕНИЯ, ОТВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]