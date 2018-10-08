Баку оказал финпомощь в размере $50 тыс. Джакарте для ликвидации последствий землетрясения на острове Ломбок – МИД Азербайджана

Азербайджан оказал Индонезии финансовую помощь в размере $50 тыс. для устранения последствий землетрясения, произошедшего 5 августа текущего года на острове Ломбок.
«Правительству Индонезии представлена финансовая помощь в размере $50 тыс. в гуманитарных целях для ликвидации последствий августовского землетрясения»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.
По сообщению внешнеполитического ведомства, помощь оказана по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Землетрясение магнитудой 6,9 баллов на индонезийском острове Ломбок, привело к гибели 389 человек. Травмы получили около 13 тыс. человек, а почти 390 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»