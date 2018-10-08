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Внешняя политика 08.10.2018 13:47

Баку оказал финпомощь в размере $50 тыс. Джакарте для ликвидации последствий землетрясения на острове Ломбок – МИД Азербайджана

Азербайджан оказал Индонезии финансовую помощь в размере $50 тыс. для устранения последствий землетрясения, произошедшего 5 августа текущего года на острове Ломбок.

«Правительству Индонезии представлена финансовая помощь в размере $50 тыс. в гуманитарных целях для ликвидации последствий августовского землетрясения»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По сообщению внешнеполитического ведомства, помощь оказана по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Землетрясение магнитудой 6,9 баллов на индонезийском острове Ломбок, привело к гибели 389 человек. Травмы получили около 13 тыс. человек, а почти 390 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]