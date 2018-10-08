Президент Сербии 8-10 октября в ходе визита в Астану встретится с казахстанским коллегой - МИД Казахстана

Президент Сербии Александр Вучич 8-10 октября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.
"В программе визита - переговоры президентов двух стран, участие в работе казахстанско-сербского бизнес-форума и в открытии VI съезда лидеров мировых и традиционных религий", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане.
По его словам, в ходе визита сербского лидера будет подписано несколько документов.
"Запланировано подписание ряда важных договоров - соглашение между правительствами о сотрудничестве в борьбе с преступностью и меморандума о взаимопонимании между министерством общественного развития и министерством по делам молодежи Сербии в области молодежной политики", - сказал представитель МИД Казахстана.
В рамках визита в Астане состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, повестка дня которого включает вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, геологии, строительстве, сельском хозяйстве, в сферах транспорта и туризма.
По информации казахстанского МИД, товарооборот между Казахстаном и Сербией за январь-июль 2018 года составил $16,7 млн. В Казахстане в настоящее время зарегистрированы более 20 сербских предприятий, представленных в сфере оптовой и розничной торговли, а также строительстве.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»