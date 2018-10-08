Работу главы Центробанка Азербайджана оценили на рейтинг «B»

Финансовый журнал Global Finance в новом «Глобальном рейтинге глав Центробанков за 2018 год» присвоил председателю правления Центрального банка Азербайджана Эльману Рустамову рейтинг «B». Среди стран СНГ аналогичный рейтинг получили главы Центробанков Казахстана и Беларуси.

«Центральный банк Азербайджана снижал ставку рефинансирования в текущем году три раза – с 15% до 10%. Э.Рустамов причины этого увязал со снижением уровня инфляции, ростом валютных резервов, стабильностью национальной валюты», - отмечает издание.

По мнению Global Finance, Азербайджан получит дополнительный доход от разработки месторождения природного газа «Шах-Дениз» и роста туризма.

«Сальдо торгового баланса в 2017 году превысило $5 млрд. и положительная тенденция продолжается. Президент Ильхам Алиев после президентских выборов в апреле 2018 года поручил продолжить текущую денежно-кредитную политику», - подчеркивает журнал.

Наивысшие оценки «А» получили главы Центробанков из Австралии, Чили, Европейского Союза, Израиля, Кувейта, Ливана, Марокко, Парагвая, России и Южной Кореи. Global Finance оценивает руководителей центральных банков в течение 24 лет.

Рейтинги издания основываются на таких показателях, как контроль над инфляцией, экономический рост, стабильность национальной валюты и управление процентными ставками. Также учитываются решимость руководителей центральных банков защищать свою независимость перед лицом политического давления и их навыков в контроле над финансовыми институтами.

Global Finance оценивает деятельность главных банкиров по шкале от «A» (высший уровень) до «F» (означающий прямой провал). В этом году издание оценило работу 89 руководителей центральных банков.

А.Азизов