Заседание СМИД ОЧЭС состоится в середине декабря в Баку – МИД Азербайджана

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) состоится в середине декабря в Баку.
«В Баку до конца текущего года состоится ряд встреч высокого уровня в рамках председательства Азербайджане в ОЧЭС. Так, Заседание СМИД ОЧЭС планируется в середине декабря»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД.
Кроме того, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, 25 октября 2018 года в Баку состоится встреча министров транспорта стран-участниц ОЧЭС, а 4 декабря – встреча министров связи и информационных технологий.
Председательство в ОЧЭС Азербайджан принял на 38-м заседании СМИД в июне текущего года. Стран будет председательствовать в организации до конца 2018 года.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»