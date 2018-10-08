Заседание СМИД ОЧЭС состоится в середине декабря в Баку – МИД Азербайджана

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) состоится в середине декабря в Баку.

«В Баку до конца текущего года состоится ряд встреч высокого уровня в рамках председательства Азербайджане в ОЧЭС. Так, Заседание СМИД ОЧЭС планируется в середине декабря»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД.

Кроме того, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, 25 октября 2018 года в Баку состоится встреча министров транспорта стран-участниц ОЧЭС, а 4 декабря – встреча министров связи и информационных технологий.

Председательство в ОЧЭС Азербайджан принял на 38-м заседании СМИД в июне текущего года. Стран будет председательствовать в организации до конца 2018 года.

Ф.Исазаде