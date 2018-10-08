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Внешняя политика 08.10.2018 17:33

Заседание СМИД ОЧЭС состоится в середине декабря в Баку – МИД Азербайджана

Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) состоится в середине декабря в Баку.

«В Баку до конца текущего года состоится ряд встреч высокого уровня в рамках председательства Азербайджане в ОЧЭС. Так, Заседание СМИД ОЧЭС планируется в середине декабря»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД.

Кроме того, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, 25 октября 2018 года в Баку состоится встреча министров транспорта стран-участниц ОЧЭС, а 4 декабря – встреча министров связи и информационных технологий.

Председательство в ОЧЭС Азербайджан принял на 38-м заседании СМИД в июне текущего года. Стран будет председательствовать в организации до конца 2018 года.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОЧЭС, СМИД, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]