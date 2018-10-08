Межпарламентская комиссия по сотрудничеству России и Южной Кореи получила свой устав

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан в ходе встречи в Анталье подписали устав межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Переговоры прошли в преддверии третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии. Инициаторами такого формата в 2016 году выступили Госдума и Национальное собрание Республики Корея.

По словам В.Володина, комиссия высокого уровня могла бы "концентрированно" обсуждать вопросы, связанные с развитием отношений РФ и Южной Кореи.

"Наши отношения достигли определенного уровня, и это обязывает нас развивать их дальше. Формат комиссии как раз нам будет в этом помогать", - заявил Володин в ходе встречи.

В ходе обсуждения также поднимался вопрос и денуклеаризации Корейского полуострова.

"Россия играет важную роль в примирении КНДР и Республики Корея" - заявил Мун Хи Сан, поблагодарив российскую сторону за активное участие в решении этой проблемы.

Обсуждая экономическое сотрудничество двух стран, стороны отметили положительную динамику в этой сфере. В.Володин заявил, что Южная Корея находится на седьмом месте в списке внешнеторговых партнеров РФ.

По его словам, за 2017 год торговый оборот между странами вырос на 27,3%, а за прошедшие несколько месяцев этого года - на 8%.

"Это говорит о том, что мы строим отношения на принципах взаимопонимания и взаимной выгоды", - сказал спикер Госдумы.

Согласно подписанному уставу, комиссия в своей работе руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, заключенными между РФ и Республикой Корея, а также российским законодательством.

В уставе отмечается, что комиссия ведет свою деятельность для содействия углублению сотрудничества РФ и Республики Корея в различных областях, создания благоприятных условий для развития сотрудничества между Госдумой и Нацсобранием РК.

Устав гласит, что комиссия работает для координации межпарламентской деятельности в рамках международных организаций и конференций, в том числе по вопросам экономического сотрудничества на евразийском пространстве. Кроме того, комиссия ведет свою деятельность для проведения регулярных консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в таких областях, как энергетика, цифровая экономика, транспорт, промышленность, обмен передовыми технологиями и туризм.