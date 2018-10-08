Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9571 RUR   0.0255 GBR   2.229 TRY   0.2768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 16° 22° 10 Окт 15° 22° 11 Окт 15° 22°

СНГ 08.10.2018 20:16

Межпарламентская комиссия по сотрудничеству России и Южной Кореи получила свой устав

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан в ходе встречи в Анталье подписали устав межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Переговоры прошли в преддверии третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии. Инициаторами такого формата в 2016 году выступили Госдума и Национальное собрание Республики Корея.

По словам В.Володина, комиссия высокого уровня могла бы "концентрированно" обсуждать вопросы, связанные с развитием отношений РФ и Южной Кореи.

"Наши отношения достигли определенного уровня, и это обязывает нас развивать их дальше. Формат комиссии как раз нам будет в этом помогать", - заявил Володин в ходе встречи.

В ходе обсуждения также поднимался вопрос и денуклеаризации Корейского полуострова.

"Россия играет важную роль в примирении КНДР и Республики Корея" - заявил Мун Хи Сан, поблагодарив российскую сторону за активное участие в решении этой проблемы.

Обсуждая экономическое сотрудничество двух стран, стороны отметили положительную динамику в этой сфере. В.Володин заявил, что Южная Корея находится на седьмом месте в списке внешнеторговых партнеров РФ.

По его словам, за 2017 год торговый оборот между странами вырос на 27,3%, а за прошедшие несколько месяцев этого года - на 8%.

"Это говорит о том, что мы строим отношения на принципах взаимопонимания и взаимной выгоды", - сказал спикер Госдумы.

Согласно подписанному уставу, комиссия в своей работе руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, заключенными между РФ и Республикой Корея, а также российским законодательством.

В уставе отмечается, что комиссия ведет свою деятельность для содействия углублению сотрудничества РФ и Республики Корея в различных областях, создания благоприятных условий для развития сотрудничества между Госдумой и Нацсобранием РК.

Устав гласит, что комиссия работает для координации межпарламентской деятельности в рамках международных организаций и конференций, в том числе по вопросам экономического сотрудничества на евразийском пространстве. Кроме того, комиссия ведет свою деятельность для проведения регулярных консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в таких областях, как энергетика, цифровая экономика, транспорт, промышленность, обмен передовыми технологиями и туризм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРЕЯ, ПАРЛАМЕНТЫ, КОМИССИЯ


Похожие новости


Путин удовлетворен развитием отношений с Южной Кореей Российско-китайский план по северокорейскому урегулированию сохраняет свою актуальность - Ушаков Москва подтверждает готовность содействовать денуклеаризации Корейского полуострова В Сеуле надеются, что Путин посетит открытие зимней Олимпиады-2018 Трамп призывает РФ и Китай способствовать отказу Пхеньяна от разработок ядерного оружия Парламентарии Южной Кореи и КНДР общались накоротке в кулуарах ассамблеи МПС в Петербурге - Матвиенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]