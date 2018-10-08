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Бизнес и законодательство 08.10.2018 17:57

Азербайджанские компании договорились об экспорте алкогольной продукции в Казахстан

Азербайджанские компании достигли договоренности по экспорту в Казахстан спиртных напитков, сообщает министерство экономики.

"В ходе экспортной миссии в Казахстан, с одной из казахстанских компаний достигнута договоренность по экспорту спиртных напитков азербайджанских компаний Serq Ulduzu и Merit Brand", - отмечается в сообщении.

Кроме того, азербайджанский Gilan Holding договорился о продаже в казахстанской сети супермаркетов «Furkan» нарезанного картофеля и безалкогольной продукции «Mia».

«Также в рамках миссии Azersun Holding провел переговоры о продаже своей продукции с казахстанскими компаниями Firkan, IPE Haldakov, Rokos, Taks», -отмечается в информации.

Как ранее сообщалось, с 30 сентября по 5 октября была организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan» в казахстанские города Шымкент и Алматы. В состав миссии вошли 29 азербайджанских компаний, действующих в области строительства и производства стройматериалов, а также продовольственной продукции.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, АЛКОГОЛЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]