Азербайджанские компании договорились об экспорте алкогольной продукции в Казахстан

Азербайджанские компании достигли договоренности по экспорту в Казахстан спиртных напитков, сообщает министерство экономики.
"В ходе экспортной миссии в Казахстан, с одной из казахстанских компаний достигнута договоренность по экспорту спиртных напитков азербайджанских компаний Serq Ulduzu и Merit Brand", - отмечается в сообщении.
Кроме того, азербайджанский Gilan Holding договорился о продаже в казахстанской сети супермаркетов «Furkan» нарезанного картофеля и безалкогольной продукции «Mia».
«Также в рамках миссии Azersun Holding провел переговоры о продаже своей продукции с казахстанскими компаниями Firkan, IPE Haldakov, Rokos, Taks», -отмечается в информации.
Как ранее сообщалось, с 30 сентября по 5 октября была организована очередная экспортная миссия для продвижения бренда «Made in Azerbaijan» в казахстанские города Шымкент и Алматы. В состав миссии вошли 29 азербайджанских компаний, действующих в области строительства и производства стройматериалов, а также продовольственной продукции.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»