Главное управление по борьбе с коррупцией получило полномочия на ведение статистики преступлений, связанных с легализацией «грязных денег»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расширил полномочия Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента в понедельник.

Согласно указу, в полномочия Главного управления по борьбе с коррупцией теперь входит сбор и обработка статической информации, касающейся легализации денег и имущества, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Кроме этого, кабинету министров и Центральному банку поручено в трехдневный срок утвердить правила декларирования резидентами и нерезидентами ввозимой и вывозимой наличной национальной валюты.

Ф.Исазаде