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Внутренняя политика 08.10.2018 18:39

Главное управление по борьбе с коррупцией получило полномочия на ведение статистики преступлений, связанных с легализацией «грязных денег»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расширил полномочия Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента в понедельник.

Согласно указу, в полномочия Главного управления по борьбе с коррупцией теперь входит сбор и обработка статической информации, касающейся легализации денег и имущества, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Кроме этого, кабинету министров и Центральному банку поручено в трехдневный срок утвердить правила декларирования резидентами и нерезидентами ввозимой и вывозимой наличной национальной валюты.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРРУПЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]