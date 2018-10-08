Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что власти Саудовской Аравии должны предоставить информацию о том, что случилось с саудовским журналистом и обозревателем газеты "Вашингтон пост" Джамалем Хашкаджи.
Ранее СМИ сообщали, что Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
"Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле должно предоставить данные, покинул ли Дж.Хашкаджи это здание или нет", - сказал Р.Т.Эрдоган.
Он пояснил, что турецкая сторона пока не получила удовлетворительной информации на этот счет от консульства. Президент подчеркнул, что "гуманитарный и политический долг" Турции - разобраться в этом деле.
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