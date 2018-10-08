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Регион 08.10.2018 20:02

Эрдоган потребовал от Эр-Рияда разъяснить ситуацию с пропавшим журналистом "Вашингтон пост"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что власти Саудовской Аравии должны предоставить информацию о том, что случилось с саудовским журналистом и обозревателем газеты "Вашингтон пост" Джамалем Хашкаджи.

Ранее СМИ сообщали, что Дж.Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле должно предоставить данные, покинул ли Дж.Хашкаджи это здание или нет", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Он пояснил, что турецкая сторона пока не получила удовлетворительной информации на этот счет от консульства. Президент подчеркнул, что "гуманитарный и политический долг" Турции - разобраться в этом деле.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku[email protected]