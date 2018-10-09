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Бизнес и законодательство 09.10.2018 11:03

Главное антикоррупционное управление и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса налаживают сотрудничество

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при Генеральном прокуроре Азербайджана и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса подписали во вторник Меморандум о взаимопонимании

Документ подписали главы ГУБК Кямран Алиев и АРМСБ Орхан Мамедов.

«Борьба с коррупцией является одним из наиболее приоритетных направлений политики, проводимой руководством Азербайджана», - сказал К.Алиев на церемонии подписания.

По его словам, антикоррупционная борьба также направлена на поддержку реализуемых в республике реформ.

«В текущем году антикоррупционное управление подписало также Меморандумы о взаимопонимании с Агентством пищевой безопасности и Госкомитетом по архитектуре и градостроительству», - сказал К.Алиев, добавив, что в результате активного сотрудничества с указанными структурами был выявлен ряд нарушений законодательства, в связи с чем возбуждены уголовные дела.

Он отметил важность усиления мер по предотвращению негативных фактов в процессе развития малого и среднего предпринимательства.

«Меморандум о взаимопонимании предусматривает обмен информацией и укрепление мер по борьбе с негативными фактами в деятельности малого и среднего бизнеса», - сказал О.Мамедов.

Р.Бабаев

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Тэги: БИЗНЕС, АНТИКОРРУПЦИЯ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]