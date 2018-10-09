Операции Турции в Сирии направлены на защиту территориальной целостности и политического единства этой страны - спикер парламента Турции

Проводимые Турцией на территории Сирии антитеррористические операции и усилия по борьбе с террористами на приграничных ей сирийских территориях направлены на защиту территориальной целостности Сирии и политического единства этой страны, заявил спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.
"Нашими первостепенными задачами остаются сохранение территориальной целостности и политического единства соседней Сирии, а также противодействие исходящему из этой страны терроризму для того, чтобы остановить продолжающееся в ней более семи лет кровопролитие, ликвидация обусловленных сирийским конфликтом угроз безопасности и стабильности нашей страны и региона", - сказал он в интервью "Интерфаксу".
"Наши усилия, направленные против террористических элементов в приграничном нам регионе, служат как уничтожению угроз национальной безопасности нашей страны, так и защите территориальной целостности Сирии и сохранению ее политического единства", - подчеркнул он
По словам Б.Йылдырыма, свою" решимость в вопросе препятствования распространению терроризма на наших границах и в прилегающих к ним районах мы продемонстрировали операциями "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".
Он также подчеркнул, что Турция "внимательно следит за развитием событий на востоке Евфрата".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»