Работа по завершению работ по проекту "Турецкий поток" идет самыми высокими темпами, заявил спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.
"Турция и Россия совершенно чётко настроены на завершение работ по "Турецкому потоку", работа идёт самыми высокими темпами", - сказал он в интервью "Интерфаксу".
"Перед нами стоит задача к 2019 году выйти на операционную деятельность и начать поставки газа в Турцию. Планируется, что природный газ, который будет поставляться из России по трубопроводу "Турецкий поток", заменит поставки газа, идущего по Западному коридору", - подчеркнул он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»