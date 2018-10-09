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ТЭК 09.10.2018 13:51

Поставки газа по "Турецкому потоку" планируется начать к 2019 году - спикер парламента Турции

Работа по завершению работ по проекту "Турецкий поток" идет самыми высокими темпами, заявил спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.

"Турция и Россия совершенно чётко настроены на завершение работ по "Турецкому потоку", работа идёт самыми высокими темпами", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Перед нами стоит задача к 2019 году выйти на операционную деятельность и начать поставки газа в Турцию. Планируется, что природный газ, который будет поставляться из России по трубопроводу "Турецкий поток", заменит поставки газа, идущего по Западному коридору", - подчеркнул он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]