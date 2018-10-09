Участники проекта AppLab приняли участие в семинаре по технологии блокчейн

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell организовала семинар по технологии блокчейн для участников своей программы инкубации AppLab.
Семинар под названием «Блокчейн – Технология будущего, и запуск блокчейн-стартапа» помог молодым бизнесменам понять принцип работы технологии блокчейн, а также возможные способы интегрирования этой технологии в проекты.
«Когда технология блокчейн только начала появляться среди стартапов, не многие предприниматели понимали, как и где можно применить данную новинку. Сегодня, блокчейн-стартапы появляются все чаще и чаще, и молодые создатели стартапов, будучи бизнесменами должны понимать, что эта технология способна принести большую прибыль. Блокчейн это технология будущего, которая доступна уже сегодня и у нас есть хорошая возможность научиться применять ее в реальной жизни» отметил выпускник программы AppLab Bakcell, основатель различных успешных проектов, посол платформы WAVES и тренер по блокчейн технологиям Орхан Ахмедов.
С запуском программы AppLab в 2014 году, местные разработчики оборудования и программного обеспечения, получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Наряду с необходимыми тренингами, команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Многие из проектов разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.
Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»