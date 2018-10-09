Почти 70 боевиков и пособников терроризма выявлено в Белоруссии с 2014 года - глава МИД

В Белоруссии с 2014 года в миграционных потоках выявлено почти 70 боевиков и пособников терроризма, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.
"Для выявления в миграционном потоке лиц, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, активно применяется система "профилей риска". Эта работа приносит плоды: с 2014 года в миграционных и пассажирских потоках выявлено 68 боевиков и пособников террористических организаций, 24 из которых находились в розыске", - сказал В.Макей, выступая на конференции ОБСЕ во вторник в Минске.
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