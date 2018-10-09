Немецкие социал-демократы выступают за диалог с РФ, ожидают встречных шагов в Сирии и на Украине

Социал-демократы в парламенте Германии сформулировали свои ожидания от России - во вторник по итогам заседания фракции Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ был принят программный документ, в том числе о диалоге с Россией, в котором эти ожидания перечислены.

В частности в документе сказано, что нужно активизировать диалог с РФ.

"Работать во имя сотрудничества не означает, что не нужно замечать существующие расхождения интересов и ценностей. Пытаться понять Россию - не означает соглашаться с ней в каждом вопросе", - сказано в документе, опубликованном во вторник на сайте фракции СДПГ в бундестаге.

В этой связи, считают депутаты, нужно принять меры по восстановлению доверия и говорить о "проектах сотрудничества" в тех сферах, в которых это сотрудничество возможно.

"Мы ждем, что Россия в Сирии усадит Асада за стол переговоров и позаботится о том, чтобы нападений на гражданское население и химических атак не было", - сказано в документе. Также, уверены немецкие социал-демократы, на востоке Украины Россия должна оказать влияние на "сепаратистов с тем, чтобы они согласно минским договоренностям соблюдали режим прекращения огня".

СДПГ призывает Россию "пресечь кибератаки со своей территории на другие страны, так же, как и вмешательство в выборы".

В документе указываются сферы, в которых необходимо "расширить диалог с Россией - в интересах Европы". Это тема конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане, вопрос изменения климата, проблема миграции, проблема международного терроризма.