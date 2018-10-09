Конвенция по статусу Каспия соответствует интересам Азербайджана – президент Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что конвенция по правовому статусу Каспийского моря, подписанная 12 августа, соответствует интересам Азербайджана.

"В подписанной конвенции по статусу Каспия полностью учтены все интересы Азербайджана", - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.

Президент Азербайджана назвал подписанную конвенцию – "историческим документом". "Пять прикаспийских стран подписали этот документ после длительных переговоров. Это означает, что интересы всех стран соблюдены. Это очень серьезный документ, позволяющий расширить экономическое сотрудничество между странами региона", - добавил И.Алиев.

Как сообщалось ранее, 12 августа саммит "каспийской пятерки" в казахстанском Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.

Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно Конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.

Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.

А.Азизов