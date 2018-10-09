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Транспорт и связь 09.10.2018 21:55

Частный сектор не оправдал надежд в сфере городских пассажироперевозок – президент Алиев

Азербайджан в 2019 году планирует закупить 300-500 автобусов для улучшения системы городских пассажироперевозок, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы проводим реформы для совершенствования городского транспорта. В текущем году с этой целью будет закуплено 300 современных автобусов. Я дал поручение, в следующем году закупить еще как минимум 300 автобусов, если позволят наши финансовые возможности – 500 новых автобусов", - сказал И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.

Президент также коснулся ДТП в сфере пассажироперевозок, которые за последнее время привели к трагическим последствиям. "Почему это произошло? Потому что сидящие за рулем не осознают своей ответственности. Нет должного контроля над его психологическим, наркологическим и профессиональным состоянием, все делается ради денег. Компаниям нужны деньги, поэтому и происходят такие несчастные случаи", - отметил он.

И.Алиев поручил соответствующим органам давать серьезную реакцию таким происшествиям и контролировать такие случаи. "Потому что в ряде случаев виновники таких происшествий спустя некоторое время уклоняются от ответственности. Поэтому соответствующие органы должны провести очень серьезную ревизию, чтобы положить этому конец. Автобус врезается в поезд, гибнут невинные люди", - сказал президент.

По его словам, серьезный контроль необходимо осуществлять за деятельностью компаний, отвечающих за работу автобусов. «Необходимо осуществлять серьезную ревизию в связи с техническими параметрами автобусов. Еще раз с сожалением приходится отмечать, что частному сектору не удалось оправдать наших ожиданий в этой сфере. Эта область, в целом, была передана частному сектору. Предполагалось, что они ответственно подойдут к управлению этим процессом. Но что мы увидели? Они привозят вышедшие из строя, сломанные автобусы и пускают их на наши улицы. Это представляет собой опасность и для людей, и для окружающей среды, и, в целом, не вписывается ни в какие нормы», - подчеркнул И.Алиев.

"Если частные компании хотят работать в этой сфере, то им необходимо внести серьезные коррективы в свою деятельность, контроль за которой должны осуществлять государственные органы", - сказал глава государства.

Р.Бабаев

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Тэги: АВТОБУСЫ, ИМПОРТ, ПЛАНЫ


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