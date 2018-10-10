Telegram невозможно полностью заблокировать - замглавы Минкомсвязи Волин

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что на сегодняшний день мессенджер Telegram не может быть полностью заблокирован для всех российских пользователей.
"Можно ли получить к нему (Telegram) доступ с российской территории? Да. Вопрос в том, все ли смогут получить доступ. Создать ситуацию, в которой не все смогут получить доступ, теоретически возможно, но очень затратно. Создать ситуацию, когда никто из желающих не сможет получить к нему доступ, невозможно, по крайней мере сегодня", - сказал А.Волин в интервью газете "Известия" в среду.
"Как пользователь интернета могу сказать, что ни в одной стране мира не удалось со стопроцентной эффективностью обеспечить блокировку популярных интернет-сервисов. Вот с этим знанием нам, наверное, и нужно жить", - отметил он.
"Если будет большой спрос на тот или иной мессенджер или интернет-сервис, желающие им воспользоваться всегда смогут это сделать", - добавил замминистра.
Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений.
Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений.
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