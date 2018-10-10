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Транспорт и связь 10.10.2018 12:59

Telegram невозможно полностью заблокировать - замглавы Минкомсвязи Волин

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что на сегодняшний день мессенджер Telegram не может быть полностью заблокирован для всех российских пользователей.

"Можно ли получить к нему (Telegram) доступ с российской территории? Да. Вопрос в том, все ли смогут получить доступ. Создать ситуацию, в которой не все смогут получить доступ, теоретически возможно, но очень затратно. Создать ситуацию, когда никто из желающих не сможет получить к нему доступ, невозможно, по крайней мере сегодня", - сказал А.Волин в интервью газете "Известия" в среду.

"Как пользователь интернета могу сказать, что ни в одной стране мира не удалось со стопроцентной эффективностью обеспечить блокировку популярных интернет-сервисов. Вот с этим знанием нам, наверное, и нужно жить", - отметил он.

"Если будет большой спрос на тот или иной мессенджер или интернет-сервис, желающие им воспользоваться всегда смогут это сделать", - добавил замминистра.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений.

Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений.

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Тэги: РОССИЯ, МИНКОМСВЯЗЬ, МЕССЕНДЖЕР, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]