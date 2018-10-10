Уставный капитал SIF Нахчывана составляет около 68 млн манатов

Уставный капитал Фонда развития предпринимательства (SIF) Нахчыванской Автономной республики составит 67 млн 723 тыс. манатов.
Согласно материалам министерства налогов, Фонд прошел регистрацию в налоговом ведомстве 15 августа 2018 года.
Официальным представителем фонда является Джафаров Сеймур.
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»