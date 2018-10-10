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10.10.2018 11:49

Уставный капитал SIF Нахчывана составляет около 68 млн манатов

Уставный капитал Фонда развития предпринимательства (SIF) Нахчыванской Автономной республики составит 67 млн 723 тыс. манатов.

Согласно материалам министерства налогов, Фонд прошел регистрацию в налоговом ведомстве 15 августа 2018 года.

Официальным представителем фонда является Джафаров Сеймур.

А.Азизов

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Тэги: ФОНД, НАХЧЫВАН, КАПИТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]