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Бизнес и законодательство 10.10.2018 12:22

Азерхалча получила из госбюджета около 37,5 млн манатов на строительство мастерских в регионах

ОАО «Азерхалча» получила из бюджета около 37,5 млн манатов на строительство 20 ковроткацких мастерских, заявил председатель правления акционерного общества Видади Мурадов.

«Азерхалча получила из госбюджета 37 млн 475 тыс. манатов с целью строительства 20 мастерских, создания инфраструктуры, а также обеспечения оборудованием и станками», - сказал В.Мурадов на прошедшем под председательством президента Ильхама Алиева расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре 2018 года.

Кроме этого, из госбюджета также выделено 27 млн 420 тыс. манатов на строительство и оснащение фабрики по обработке шерсти и 6,5 млн манатов - для создания пунктов заготовки натуральных красителей.

По его словам, в 2019 году в различных регионах Азербайджана будут созданы 10 ковроткацких мастерских.

В.Мурадов добавил, что в 2019 году в Шеки, в промышленных кварталах Массалинском и Гаджигабульском районах будут созданы три региональных заготовительных пункта. «Эти пункты будут оснащены современным техническим оборудованием, в течение года в них будут собираться 1,5 тыс. тонн шерсти и растительных красителей», - подчеркнул глава Азерхалча.

По его словам, с целью активизации процесса продажи продукции общества в 2019 году в Сумгайтском химико-промышленном парке будет построен Центр обработки готовых ковров.

Р.Бабаев

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Тэги: КОВРОТКАЧЕСТВО, МАСТЕРСКИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]