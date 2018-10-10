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СНГ 10.10.2018 20:05

Реактор первого блока Белорусской АЭС планируется запустить в марте 2019 года

Физический пуск реактора первого блока БелАЭС намечен на март 2019 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк журналистам в среду в Островце.

"В соответствии со сроками и исходя из технологии генподрядчиком составлен график работы, в котором определены ряд ключевых точек и важных событий. Делается все необходимое, например, чтобы завезти ядерное топливо уже в текущем году. В марте 2019 года мы должны осуществить физический пуск ядерной установки - это означает загрузку топлива в ядерный реактор и начало испытаний", - сказал М.Михадюк.

Его слова приводит госагентство БелТА.

"В середине следующего года мы должны включиться в энергосистему страны", - добавил замминистра. "В дальнейшем к концу года запланирован выход на полную мощность", - уточнил он.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, БЛОК, ЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]